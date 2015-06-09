وزير الرى: إزالة 14 ألف حالة تعدٍ على المجارى المائية بالمحافظات

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى،، أنه تمت إزالة 14 ألف حالة تعدٍ على المجارى المائية فى كافة المحافظات من إجمالى نحو 155 ألف حالة تستهدفها الحملة القومية، منهم 4000 آلاف حالة على نهر النيل.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء، داعيًا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إلى أن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وإننا ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات".

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