قيادى بـ"التجمع" يعتذر عن"فيديو الرقص".. ومشرف الحفل يرد: "لا تمثل الحزب"

اعتذر أحمد بلال، عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، للشعب المصرى عن هذا الفيديو الذى عرض بقاعة جمال حزب الناصر بحزب التجمع، لافتا أن هذا العرض من المستحيل وصفه بـ"الفن".

وأضاف بلال، فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه موقفه هو موقف المنتمين للحزب ولخالد محى الدين وأن هذا الفيديو ما كان ليعرض بمنصة اعتلاها خالد محى الدين وغيره من القامات، كاشفا عن أن حزب التجمع لا توجد به لجنة ثقافية.

من جانبه أوضح الإبراشى، أن الحزب لو كان هذا موقفه من البداية لانتهت القضية، ورد المحامى سمير صبرى بشكره على موقفه، لافتا أنه سيتنازل عن البلاغ الذى قدمه بعد سماعه لموقفه الذى يستحق عليه التقدير والاحترام.

وفى سياق متصل قال طونى نبيه، المشرف العام على حفل سيد درويش بحزب التجمع، إن أحمد بلال يتحدث بشكل شخصى وموقف الحزب واضح، مؤكدا أن د. رفعت السعيد، القيادى بالحزب، قال: "إننا لا نعتذر وأنه شىء لا يعيب المهرجان أو الحزب"، وكذلك قال رئيس الحزب سيد عبد العال وعاطف مغاورى نائب رئيس الحزب وعاطف فرج مسئول التثقيف فى الحزب.

وأشار نبيه إلى أن هذا المهرجان ليس الأول بحزب التجمع، مطالبا بأن يتم التعامل مع المهرجان ككل وألا يستقطع هذا المشهد فقط، فالحزب قدم حفلا مكتملا وهناك تصيد للأخطاء، مشددا على أن الحزب نفسه هو الذى دافع عن نور الشريف فى فيلم ناجى العلى بعد أن وجه إليه الكثير من الانتقادات.

وطالب الجميع ألا يختزل أعمال الحزب ونضاله الطويل وتقديمه التضحيات على مدار 4 عقود فى هذا المشهد.

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