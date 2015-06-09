اليوم.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 73 متهما بـ"مذبحة استاد بورسعيد"

تنطق محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، بالحكم فى إعادة محاكمة 73 متهما بينهم 9 قيادات بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى فى اتهامهم بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلى عقب نهاية مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى 2012.

وقررت المحكمة بالجلسة السابقة، مد أجل الحكم لجلسة اليوم، وانتابت الأهالى حالة من البكاء والحزن لتأجيل القرار ضد المتهمين، وتجمع عدد من شباب الألتراس خارج قاعة المحكمة منتظرين القرار.

كانت المحكمة بجلسة 19 إبريل الماضى، قررت إحالة 11 متهما إلى فضيلة المفتى وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عاما ويعمل فران) ومحمد رشاد محمد على قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عاما) ومحمد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عاما ويعمل سماك) والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عاما ويعمل عاملا بالاستثمار) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عاما) وأحمد فتحى أحمد على مزروع وشهرته الموزة (23 عاما ويعمل مستخلص جمركى) ومحمد محمود أحمد البغدادى وشهرته الماندو (25 عاما ويعمل أرزقى) وفؤاد أحمد التابعى محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عاما ويعمل بائع كراسى) وحسن محمد حسن المجدى - مخلى سبيله - (18 عاما و3 أشهر و25 يوما ويعمل عاملا) وعبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة ومحمود على عبد الرحمن صالح (هارب).

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