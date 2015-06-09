استجابة لليوم السابع.. "الوزراء" يوافق على توفير سكن لـ"الحاجة سعاد"

استجاب مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى للقصة الإنسانية التى نشرتها جريدة "اليوم السابع" فى عدد الجمعة الماضية 5 مايو، والتى نشرت تحت عنوان " الحاجة سعاد تعانى من روماتيزم وأزمة فى الصدر.. وتسكن غرفة بالإسكندرية تملؤها التشققات والرطوبة.. وتؤكد: "نفسى فى بيت يلمنا لحد ما أموت".. تخشى سقوط السقف وتحتاج مساعدة لتدبير تكاليف العلاج"، وأكد مجلس الوزراء أنه سيتابع حاله الحاجة سعاد حتى تتمكن من الحصول سكن جيد يناسب حالتها الصحية.

وتعانى الحاجة سعاد من حساسية فى الصدر والروماتيزم بالإضافة إلى أنها ضريرة يصعب عليها التحرك فى غرفتها إلا بمساعدة أحفادها.

- الحاجة سعاد تعانى من روماتيزم وأزمة فى الصدر.. وتسكن غرفة بالإسكندرية تملؤها التشققات والرطوبة.. وتؤكد: "نفسى فىى بيت يلمنا لحد ما أموت".. تخشى سقوط السقف وتحتاج مساعدة لتدبير تكاليف العلاج