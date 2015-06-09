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مقاتلات التحالف العربى تقصف معاقل الحوثيين فى محافظة مأرب اليمنية

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مقاتلات التحالف العربى تقصف معاقل الحوثيين فى محافظة مأرب اليمنية مقاتلات التحالف العربى تقصف معاقل الحوثيين فى محافظة مأرب اليمنية
أفادت مصادر قبلية يمنية اليوم الثلاثاء ان غارات جوية شنها طيران التحالف بقيادة استهدفت مواقع لتجمعات مسلحين حوثيين فى محافظة مأرب شرقى اليمن.

وقالت المصادر ، إن طيران التحالف قصف بعدة ضربات القصر الجمهورى وكذلك مواقع مختلفة للحوثيين فى جبهة صرواح غرب مأرب، ولم تتبين الخسائر الناجمة عن تلك الغارات حتى اللحظة بحسب المصادر ذاتها.

وتشهد محافظة مأرب مواجهات مسلحة بين المسلحين الحوثيين مدعومين بالقوات الموالية للرئيس السابق على صالح، وأفراد المقاومة الشعبية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
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