بارزانى: أسعدنى وصول الكرد كحزب سياسى للبرلمان التركى فى جو ديمقراطى

هنأ رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزانى حزب "شعوب تركيا" والأحزاب التى شاركت فى الانتخابات البرلمانية التركية بمناسبة نجاح العملية الانتخابية.. وقال: إن "نجاح الانتخابات دليل على ان الديمقراطية فى تركيا وصلت لمستوى عال من النضوج".

ونقل بيان لرئاسة اقليم كردستان عن بارزانى: "أسعدنى حقا وصول الكرد للبرلمان فى جو ديمقراطى فى اطار حزب سياسي".. واعتبر ذلك مكسبا مهما لتطوير عملية السلام والديمقراطية.. وهنأ قيادة وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطى بمناسبة نجاحهم فى الانتخابات.

وأضاف: إننا سنستمر فى دعم عملية السلام والديمقراطية فى تركيا، كما كنا فى السابق، وأتمنى ان يكون هذا المكسب سببا فى توسع وتعميق روح الاخوة والسلام فى تركيا ومحو اثار الاضطهاد والانكار والتمييز.

وكانت الانتخابات البرلمانية فى تركيا التى جرت أول أمس الأحد، وحصل فيها "العدالة والتنمية" الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان على 259 مقعدا من أصل 550، فى حين فاز حزب الشعوب الديمقراطى الكردى بـ78 مقعدا، متجاوزا عتبة 10% من الأصوات ما يتيح له دخول البرلمان.

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