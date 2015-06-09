عضو مهرجان "مسابقة التجمع" يسىء للقضاء على الهواء.. و"البحر درويش" ينسحب

كلف المستشار عبد الله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، سمير صبرى المحامى، بتقديم بلاغ ضد الضيف المشرف على مهرجان حزب التجمع، الذى عرض فيه فقرة راقصة لا تتناسب مع عراقة حزب التجمع وتاريخ سيد درويش، وذلك بعد قوله: "هناك قاضى محترم وقاضى غير محترم".

ورفض "فتحى"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساءً مع الإعلامى وائل الإبراشى، أى إقحام للقضاء أو تجاوزات ضده، مؤكدًا أن قضاء مصر نزيه وشريف ولا يحتاج لأى نوع من التأكيد على ذلك، لافتًا أنه كان ينبغى على مقدم البرنامج التحفظ على ما قاله الضيف المشرف على المهرجان.

وحيا "فتحى" المحامى سمير صبرى على غيرته على القضاء، ورفضه لما قاله المشرف على المهرجان بحزب التجمع.

من جهته أصر الفنان إيمان البحر درويش، حفيد سيد درويش، على تقديم الضيف اعتذارًا على الهواء مباشرة للقضاء وعما بدر منه فى حقه، مشددًا على أنه حال عدم اعتذاره فإنه سينسحب من الحلقة، وأصر الضيف على عدم الاعتذار، لينسحب الفنان بالفعل من الحلقة.