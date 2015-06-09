رفعت السعيد: مطالبة الصادق المهدى بالإفراج عن الإخوان تدخل بالشأن الداخلى

رفض رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع مطالبة الصادق المهدى رئيس وزراء السودان الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن الإخوان المحكوم عليه بالإعدام، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تدخلا فى الشأن الداخلى المصرى وغير مقبول بالمرة.

أضاف السعيد لـ"اليوم السابع"، أن الصادق لا يمثل أى شىء للسودان حاليا وفقد احترام الكثيرين داخل السودان وخارجه بسبب تلاعبه السياسى وعليه أن يركز أكثر فى مشاكل السودان الكثيرة بدلا من التدخل فى شئون الآخرين.

- الصادق المهدى فى ندوة: توسطت بين مرسى وجبهة الإنقاذ لإلغاء الإعلان الدستورى.. واكتشفت أن خيرت الشاطر يرأس الرئيس الأسبق.. وطالبت السيسى باستخدام صلاحياته الدستورية للعفو عن الإخوان بعد انتهاء التقاضى