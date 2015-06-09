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بالفيديو.. أوباما يتجاهل رئيس وزراء العراق لانشغاله بالحديث مع "لاجارد"

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بالفيديو.. أوباما يتجاهل رئيس وزراء العراق لانشغاله بالحديث مع "لاجارد" بالفيديو.. أوباما يتجاهل رئيس وزراء العراق لانشغاله بالحديث مع "لاجارد"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر تجاهل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، حين حاول الثانى تبادل الحديث مع أوباما خلال اجتماع قمة الدول السبع المنعقدة فى ألمانيا.
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وكان "أوباما" منشغلا بالحديث مع رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزى والمديرة الإدارية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، لكنه تجاهل المسئولين العراقيين رغم رؤيته لهما يجلسان إلى جانبه.


>أوباما: بوتين يسعى إلى " اعادة أمجاد الامبراطورية السوفيتية"

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مصر 365

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