"المصريين الأحرار" يُطالب الرئيس بانتخابات البرلمان والاهتمام بالاقتصاد

طالب شهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ذكرى تنصيبه لرئاسة الجمهورية باستكمال الاهتمام بالاقتصاد، وإتمام الاستحقاقات الانتخابية بإجراء انتخابات البرلمان، لإنجاز خارطة الطريق خلال العام الثانى من فترة حكمة للبلاد.

ولفت لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة الاستمرار فى العمل على تطوير الخطاب الدينى ودعم الخطاب التنويرى، وإعمال سيادة القانون فى التعامل مع الجميع.

وأشار إلى أن الحزب يعطى أولوياته للعمل بشكل يصب فى صالح الدولة، وخدمة مشروع الرئيس نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث تغييرات حقيقة فى حياة المواطن البسيط.

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