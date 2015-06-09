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"التضامن" تنتهى من اختيار 224 مشرفا لخدمة حجاج الجمعيات

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"التضامن" تنتهى من اختيار 224 مشرفا لخدمة حجاج الجمعيات "التضامن" تنتهى من اختيار 224 مشرفا لخدمة حجاج الجمعيات
انتهت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى من اختيار 224 مشرفا من مختلف المحافظات لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية خلال تأدية مناسك الحج بعد اختبارهم، والتأكد من توافر الشروط والمعايير الخاصة باختيار المشرفين.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن مشرفى حجاج "الجمعيات الاهلية الذين تم اختيارهم لخدمة الحجاج خلال تأدية المناسك هذا العام، بدأوا بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه، كتأمين قبل سفرهم إلى المملكة العربية ، على أن يقوموا باستردادها عقب العودة من الحج، شريطة عدم تقصيرهم فى خدمة الحجاج، إضافة إلى تحميلهم نفقات التأشيرة فى حالة تقصيرهم فى الخدمة مثلما حدث العام الماضى.

من جانبه أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، أنه تم الاشتراط على المشرفين لدفع مبلغ التأمين لتحفيزهم على خدمة الحجاج، لافتًا إلى أنه تم اختيار المشرفين وفقا للقواعد وبعيدا عن المجاملات لضمان خدمة الحجاج بشكل جيد طوال فترة تأدية مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان نجاح الموسم المقبل، بجانب الانتهاء من حجز إقامة الحجاج بالفنادق، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم أثناء فترة تأدية المناسك.


>"التضامن" تبدأ اختيار مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لخدمة زوار بيت الله خلال تأدية المناسك.. وتخصيص رئيس بعثة لكل محافظة يزيد حجاجها عن 450 حاجا.. واستخراج التأشيرات عقب عيد الفطر المبارك

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مصر 365

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