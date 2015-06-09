مختار نوح:شباب الإخوان سيفشلون فى إقصاء الشاطر وعزت لسيطرتهما على التنظيم

قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إن محمود عزت يمتلك جميع الملفات المتعلقة بالتواصل مع التنظيم الدولى للإخوان، ولن يستطيع أحد من أعضاء الحزب أن يقصيه من منصبه داخل الجماعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نوح، لـ"اليوم السابع"، أن كلاً من خيرت الشاطر ومحمود عزت يمتلكان أهم ملفين داخل التنظيم بشكل عام؛ فالأول يمتلك الملف المالى، والثانى يمتلك الملف التنظيمى، لافتًا إلى أن جَعل محمود عزت نائبًا لمرشد الإخوان محاولة لإسكات كل الشباب الذى يطالب بتغيير القيادة القديمة بالتنظيم.

مختار نوح عن فيديو المقاومة الشعبية: الإخوان تحولت لعصابة مسلحة

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