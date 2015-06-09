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لجنة دعم موازنة "التأمين الصحى" تجتمع اليوم لتحصيل 2.5 مليار جنيه

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لجنة دعم موازنة "التأمين الصحى" تجتمع اليوم لتحصيل 2.5 مليار جنيه لجنة دعم موازنة "التأمين الصحى" تجتمع اليوم لتحصيل 2.5 مليار جنيه
تعقد اليوم اللجنة المشكلة من وزير العدالة الاجتماعية اليوم، أول اجتماعاتها لمراجعة قانون لدعم موازنة هيئة التأمين الصحى، وبموجبه سيتم تحصيل 2.5 مليار جنيه تصب فى خزينة الهيئة لدعم برنامج علاج الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الـ2.5 مليار جنيه سيتم تمويلها من خلال زيادة اشتراكات التلاميذ دون السن المدرسى، بالإضافة إلى تحصيل 50 قرشًا من الضرائب على السجائر.

وكان "اليوم السابع" قد نشر تحقيقًا عن أسباب تعطل وصول 2.5 مليار جنيه دعمًا من لهيئة التأمين الصحى.


>مفاجأة.. وزارة العدالة الانتقالية تُعطل قرار الحكومة دعم التأمين الصحى بـ 2.5 مليار جنيه.. وزارة المالية وفرت المخصصات منذ 3 شهور ونصف.. و"الصحة": الدعم يرفع عدد المنتفعين ببرامج الأمراض المزمنة

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مصر 365

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