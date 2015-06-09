استجابة لليوم السابع.. الصحة توافق على علاج "السيسى الصغير" بالإسكندرية

استجابت وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة لما نشرته جريدة "اليوم السابع" فى عدد الجمعة 5 يونيو تحت عنوان " السيسى الصغير يستغيب بـ"السيسى" الكبير لعلاجه من مشاكل فى المخ ونقص الأكسجين، وقررت الوزارتان التكفل بعلاج الطفل.

ويعانى الطفل «السيسى»، الذى يبلغ من العمر عاما ونصف العام من مشاكل فى المخ، ونقص فى كمية الأكسجين فى الجسم، تحتاج علاجا عاجلا.

وقال والده: «أنا على باب الله بشتغل يوم، و10 لأ، بفسح الناس على مركب صغير فى البحر، ومعييش اللى يكفينى بقية الشهر، ابنى اتولد بمشكلة فى المخ لفيت عليه مستشفيات كتير، وروحت أكتر من مكان، وقالولى فيه غير اسمه مينفعش تسميه السيسى، ومطلوب منى إشاعة بـ1200 جنيه مش عارف أجيبهم منين».

«السيسى» الصغير يستغيث بـ«السيسى» الكبير لعلاجه من مشاكل المخ ونقص الأكسجين