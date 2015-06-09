أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استجابة لليوم السابع.. الصحة توافق على علاج "السيسى الصغير" بالإسكندرية

Google+ Print
استجابة لليوم السابع.. الصحة توافق على علاج "السيسى الصغير" بالإسكندرية استجابة لليوم السابع.. الصحة توافق على علاج "السيسى الصغير" بالإسكندرية
استجابت وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة لما نشرته جريدة "اليوم السابع" فى عدد الجمعة 5 يونيو تحت عنوان " السيسى الصغير يستغيب بـ"السيسى" الكبير لعلاجه من مشاكل فى المخ ونقص الأكسجين، وقررت الوزارتان التكفل بعلاج الطفل.

ويعانى الطفل «السيسى»، الذى يبلغ من العمر عاما ونصف العام من مشاكل فى المخ، ونقص فى كمية الأكسجين فى الجسم، تحتاج علاجا عاجلا.

وقال والده: «أنا على باب الله بشتغل يوم، و10 لأ، بفسح الناس على مركب صغير فى البحر، ومعييش اللى يكفينى بقية الشهر، ابنى اتولد بمشكلة فى المخ لفيت عليه مستشفيات كتير، وروحت أكتر من مكان، وقالولى فيه غير اسمه مينفعش تسميه السيسى، ومطلوب منى إشاعة بـ1200 جنيه مش عارف أجيبهم منين».


>«السيسى» الصغير يستغيث بـ«السيسى» الكبير لعلاجه من مشاكل المخ ونقص الأكسجين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365