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"الأوقاف" تستقبل شهر رمضان بخطبة "العبادة والعمل لا البطالة والكسل"

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"الأوقاف" تستقبل شهر رمضان بخطبة "العبادة والعمل لا البطالة والكسل" "الأوقاف" تستقبل شهر رمضان بخطبة "العبادة والعمل لا البطالة والكسل"
قررت وزارة الأوقاف تعديل موضوع خطبة الجمعة المقبلة ليتضمن التأكيد على أهمية العمل فى الإسلام، فالعمل لصالح الدين عبادة وتقرب لله، والعمل لصالح الوطن أيضا عبادة وتقرب لله، والأعمال بالنيات، مؤكدة أن استقبال رمضان يكون بالعبادة والعمل لا البطالة والكسل.

وتضمنت خطبة الجمعة عناصر منها التأهب والاستعداد لقدوم شهر رمضـان، والحث على اغتنام مواسم الطاعات، ورمضـان شهر التوبة والغفران، والحديث عن فضائل شهر رمضان، والحديث عن أهمية أكل الحلال والبعد عن الحرام فى رمضان وغيره، حيث أن رمضان شهر عبادة وعمل لا بطالة وكسل.

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مصر 365