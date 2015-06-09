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سقوط مسجل خطر بحيازته 12 كيلو من مخدر البانجو بمدينة أسوان

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سقوط مسجل خطر بحيازته 12 كيلو من مخدر البانجو بمدينة أسوان سقوط مسجل خطر بحيازته 12 كيلو من مخدر البانجو بمدينة أسوان
تمكنت مباحث أسوان، من ضبط عاطل له بيانات جنائية مسجلة، بحيازته 12كيلو من مخدر البانجو،
>تحرر بالواقعة المحضر (1736) إدارى قسم أول وجارى العرض على نيابة القسم للتحقيق.

كانت قوة أمنية برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، ألقت القبض على المتهم (محمد. ح ) 53 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات" أثناء تواجده بمدينة أسوان وبحيازته كمية من مخدر البانجو مقسمة على (36) لفافة بغرض الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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