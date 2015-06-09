سقوط مسجل خطر بحيازته 12 كيلو من مخدر البانجو بمدينة أسوان

تمكنت مباحث أسوان، من ضبط عاطل له بيانات جنائية مسجلة، بحيازته 12كيلو من مخدر البانجو،>تحرر بالواقعة المحضر (1736) إدارى قسم أول وجارى العرض على نيابة القسم للتحقيق.

كانت قوة أمنية برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، ألقت القبض على المتهم (محمد. ح ) 53 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات" أثناء تواجده بمدينة أسوان وبحيازته كمية من مخدر البانجو مقسمة على (36) لفافة بغرض الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.