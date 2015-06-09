اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة القمة لن تقام في الجونة وقد تلعب بشرم الشيخ

قرر اتحاد الكرة المصري استبعاد ملعب الجونة بالغردقة من قائمة الملاعب المحتمل استضافة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

ويعلن اتحاد الكرة يوم الثلاثاء موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستلعب في شهر رمضان المقبل.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "قررنا استبعاد ملعب الجونة واستقرينا على ملعبين، سنختار أحدهما".

وأضاف "هناك ملعب جديد يتم الانتهاء من تشطيبه حاليا في شرم الشيخ، سنحاول الحصول على موافقة وزير الرياضة ليستضيف المباراة".

وأوضح أنه في حالة عدم الموافقة أو عدم الانتهاء من تشغيل الملعب رسميا، ستلعب مباراة الدربي على ملعب السويس الجديد.