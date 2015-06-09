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كريم حافظ لـ في الجول: لا أفكر في العودة لمصر .. وأعرف حجم المنافسة مع عبد الشافي

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كريم حافظ لـ في الجول: لا أفكر في العودة لمصر .. وأعرف حجم المنافسة مع عبد الشافي كريم حافظ لـ في الجول: لا أفكر في العودة لمصر .. وأعرف حجم المنافسة مع عبد الشافي

"لا أفكر في العودة لمصر أود الاستمرار في الاحتراف" هكذا بدأ كريم حافظ لاعب ليرس البلجيكي ومنتخب مصر تصريحاته عقب المشاركة في اللقاء الودي الذي أقيم أمام مالاوي.

وشارك كريم حافظ كبديل لمحمد عبد الشافي في الدقيقة 56 في المباراة التي فاز بها الفراعنة على مالاوي بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين في إطار الاستعداد لملاقاة تنزانيا في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2017.

وأضاف لاعب الأوليمبي والأول لـFilGoal.com قائلا:"سعيد جدا بأول مشاركاتي الدولية مع المنتخب".

وواصل"أعرف أن سني مازال صغير فأنا 19 عاما فقط، ولكن لدي طموح أن ألعب مع المنتخب الأوليمبي والأول، وأعي جيدا أن أمامي منافسة مع محمد عبد الشافي لحجز مكانا أساسيا، لكن الجهاز الفني لا يفرق وينظر لمصلحة الفريق".

وتابع"أشعر بالرضا عن أدائي في الفترة التي شاركت فيها أمام مالاوي".

وعن عودته لمصر عقب هبوط ليرس للدرجة الثانية أجاب"لا أفكر في العودة لمصر، أود الاستمرار في الاحتراف والبقاء مع فريقي أو البحث عن عرض آخر".

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فيديو اليوم السابع

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