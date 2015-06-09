انتقالات – مرتضى يعلن ضم محمد عادل جمعة من المصري

تعاقد الزمالك مع محمد عادل جمعة الظهير الأيسر للمصري حسبما أكد مرتضى منصور رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار رياضة.

وأكد منصور في تصريحاته أن كل الاتفاقات الشخصية تمهيدا لانتقاله لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وكان FilGoal.com قد انفرد بمراقبة الزمالك للظهير الأيسر للمصري بعدما اقترب محمد عبد الشافي من الرحيل نهائيا إلى أهلي جدة (طالع التفاصيل).

وأوضح رئيس الزمالك أن الصفقة كلها ستكلف خزينة الزمالك 3 مليون جنيه، وأن شيك بالمبلغ سوف يصل لإدارة المصري يوم الثلاثاء.

وعلم FilGoal.com أن عقد محمد عادل مع الزمالك سوف يمتد لخمسة مواسم.

وبعد انضمام محمد عادل إلى صفوف الزمالك أصبح بذلك هو ثاني صفقات الفريق الأبيض التي تمت بشكل رسمي بعد عودة محمد إبراهيم من ماريتيمو.