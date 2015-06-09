أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتقالات – مرتضى يعلن ضم محمد عادل جمعة من المصري

Google+ Print
انتقالات – مرتضى يعلن ضم محمد عادل جمعة من المصري انتقالات – مرتضى يعلن ضم محمد عادل جمعة من المصري

تعاقد الزمالك مع محمد عادل جمعة الظهير الأيسر للمصري حسبما أكد مرتضى منصور رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار .

وأكد منصور في تصريحاته أن كل الاتفاقات الشخصية تمهيدا لانتقاله لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وكان FilGoal.com قد انفرد بمراقبة الزمالك للظهير الأيسر للمصري بعدما اقترب محمد عبد الشافي من الرحيل نهائيا إلى أهلي جدة (طالع التفاصيل).

وأوضح رئيس الزمالك أن الصفقة كلها ستكلف خزينة الزمالك 3 مليون جنيه، وأن شيك بالمبلغ سوف يصل لإدارة المصري يوم الثلاثاء.

وعلم FilGoal.com أن عقد محمد عادل مع الزمالك سوف يمتد لخمسة مواسم.

وبعد انضمام محمد عادل إلى صفوف الزمالك أصبح بذلك هو ثاني صفقات الفريق الأبيض التي تمت بشكل رسمي بعد عودة محمد إبراهيم من ماريتيمو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية