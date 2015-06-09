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مرتضى منصور: أيمن حفني ليس ' عبيطا ' لكي يخدعه الأهلي بسهولة

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مرتضى منصور: أيمن حفني ليس ' عبيطا ' لكي يخدعه الأهلي بسهولة مرتضى منصور: أيمن حفني ليس ' عبيطا ' لكي يخدعه الأهلي بسهولة

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صحة التقارير التي تشير إلى مفاوضات بين لاعبه أيمن حفني والأهلي.

وترددت شائعات حول مفاوضات بين أيمن حفني وبعض مسؤولي الأهلي، من أجل الانضمام للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "حفني ليس عبيطا أو طفل تائه في الشارع، لكي يخدعه الأهلي بهذه السهولة".

وأضاف "اللاعب يتبقى في عقده مع الزمالك 3 مواسم، ولا يمكن للأهلي أن يتفاوض معه بهذه السهولة التي يتحدث عنها مروجي هذه الشائعات".

وأكد منصور مجددا صراع أهلي جدة واتحاد جدة على ضم أيمن حفني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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