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شريف إكرامي: أحمد عادل حارس متألق .. وساعدته بعد تعرضه لضغوطات

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شريف إكرامي: أحمد عادل حارس متألق .. وساعدته بعد تعرضه لضغوطات شريف إكرامي: أحمد عادل حارس متألق .. وساعدته بعد تعرضه لضغوطات

أشاد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بزميله في الفريق أحمد عادل عبد المنعم وذلك بعد مشاركته أمام الإفريقي التونسي يوم الأحد ونجاحه في تصدي لركلة ترجيح.

وكان الأهلي قد تغلب على الإفريقي في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية 5-4 في ركلات الترجيح بعد التعادل إيجابيا بثلاثة أهداف لكل فريق في مجموع المباراتين، ليصعد الفريق الأحمر لدور المجموعات.

وشهدت المباراة تعرض إكرامي للإصابة ليشارك أحمد عادل بدلا منه وتصدى لركلة ترجيح من لاعب الإفريقي.

وتحدث إكرامي عن أحمد عادل قائلا:"تمنيت أن يتصدى للركلة الأولى حتى تساعده على المضي قدما في باقي الركلات، لكن في النهاية استطاع التصدي لواحدة أخرى والأهم هو أننا حققنا الفوز".

وواصل في تصريحاته التليفزيونية لقناة CRT"ساعدته في بعض الفترات بعدما شعرت أنه تعرض للعديد من الضغوطات حتى لا يتحمل فوق طاقته".

وأتم"هو حارس جيد ومجتهد حتى عندما يغيب يعود ويشارك ويقدم أداء جيد".

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فيديو اليوم السابع