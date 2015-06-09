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انتقالات - عادل جمعة يكشف لـ في الجول.. كيف وقع للزمالك وسيخلف عبد الشافي

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انتقالات - عادل جمعة يكشف لـ في الجول.. كيف وقع للزمالك وسيخلف عبد الشافي انتقالات - عادل جمعة يكشف لـ في الجول.. كيف وقع للزمالك وسيخلف عبد الشافي

لن تكون مهمة سهلة لأنك ستخلف ربما أفضل ظهير أيسر في .. لكن محمد عادل جمعة لاعب المصري البورسعيدي يدرك ذلك ويؤكده لـFilGoal.com وجاهز له بعد إعلان توقيعه رسميا للزمالك.

الزمالك وقع مع اللاعب وضمه من المصري البورسعيدي مقابل 3 مليون جنيه بحسب ما أعلنه رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور.

عادل يلعب مع الأوليمبي، وقد خطف أنظار الزمالك منذ 3 أشهر بحسب ما يكشفه اللاعب في تصريحاته لـFilGoal.com.

بداية المفاوضات

يقول عادل لـFilGoal.com: "منذ 4 شهور تقريبا تحدث معي شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك وأحمد أعضاء الجهاز الفني للفريق".

وتابع "وقتها قال لي مسؤولو الزمالك أنت لاعب ممتاز، لكننا سنتابعك أكثر مع المنتخب الأوليمبي والمصري البورسعيدي".

 

وأردف "خلال تلك الفترة ظهرت بشكل أفضل وأفضل، ولهذا اتصل بي مسؤولو الزمالك من جديد وتمت الصفقة".

مقابلة مرتضى

وصرح عادل "اجتمعت مع مرتضى منصور رئيس النادي، قال لي أنت لاعب صاحب ثقة في نفسك ولهذا تعاقدنا معك".

وأكمل "المستشار مرتضى أثنى على قدراتي. وقال لي ستكون لاعبا مهما للزمالك في الفترة المقبلة".

خلافة عبد الشافي

وعن خلافة عبد الشافي صرح اللاعب "لن تكون مهمة سهلة لأنك تتحدث عن خلافة أفضل ظهير أيسر في مصر حاليا".

واَتم "لكني سأبذل قصارى جهدي لأن التوقيع للزمالك أمر عظيم لي".

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فيديو اليوم السابع

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