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إكرامي: سبب واحد يجعلني أقلق من مشوارنا بالكونفدرالية

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إكرامي: سبب واحد يجعلني أقلق من مشوارنا بالكونفدرالية إكرامي: سبب واحد يجعلني أقلق من مشوارنا بالكونفدرالية

أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي أنه يثق في قدرة فريقه على تجاوز المجموعة الصعبة التي وقع بها في الكونفدرالية وأن يتأهل للدور نصف النهائي.

ووقع الأهلي في مجموعة تضم كلا من الترجي التونسي ومواطنه النجم الساحلي، بالإضافة إلى فريق الملعب المالي.

وتحدث إكرامي لقناة صدى البلد قائلا:"الكونفدرالية خلال الموسم الجاري هي أٌقوى بطولة في التاريخ، فهي تضم كل الفرق التي شاركت من قبل في دوري أبطال أفريقيا".

وتابع"نحن حققنا دوري الأبطال والكونفدرالية خلال آخر ثلاث أعوام، ولدينا ما يكفي من الخبرة لتجاوز تلك الصعاب والتأهل من المجموعة".

وأوضح حارس مرمى الأهلي أن ما يقلقه فقط من مشوار الأهلي في الكونفدرالية هو تعرض العديد من لاعبي الفريق الأحمر للإصابات.

وأضاف"ما يقلقني فقط هو كمية الإصابات التي تطاردنا، العام الماضي كان هناك جدو وعبد الله السعيد، وأنا أصبت أمام الإفريقي أيضا في نفس البطولة".

وأتم"أتمنى أن تبتعد الإصابات عنا، ونحن سوف نبذل أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز والتأهل من المجموعة".

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فيديو اليوم السابع