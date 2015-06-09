اليوم.. جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة زويل

الدقهلية - شريف الديب

توقع جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء برتوكول تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خلال زيارة يقوم بها الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ووفد رفيع المستوى لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وذلك فى إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة العلوم والاتفاق على آلية منتظمة وعملية للاستفادة من خبرات كل الجامعتين والعمل على تحويل مشروعات كلا الجامعتين إلى واقع تنموى يساهم فى حل مشاكل الصناعة وتطويرها بما يعود بالنفع على وطننا الحبيب.

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