أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة زويل

Google+ Print
اليوم.. جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة زويل اليوم.. جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة زويل

الدقهلية - شريف الديب

توقع جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء برتوكول تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خلال زيارة يقوم بها الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ووفد رفيع المستوى لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وذلك فى إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة العلوم والاتفاق على آلية منتظمة وعملية للاستفادة من خبرات كل الجامعتين والعمل على تحويل مشروعات كلا الجامعتين إلى واقع تنموى يساهم فى حل مشاكل الصناعة وتطويرها بما يعود بالنفع على وطننا الحبيب.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365