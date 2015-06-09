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التدريبات الرياضية تحسن الأداء الجنسى للسيدات المصابات بتكيسات المبيض

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التدريبات الرياضية تحسن الأداء الجنسى للسيدات المصابات بتكيسات المبيض التدريبات الرياضية تحسن الأداء الجنسى للسيدات المصابات بتكيسات المبيض
كشفت دراسة برازيلية حديثة أن تمارين تقوية عضلات الذراعين والساق يجعل الجنس أقل ألماً وأكثر متعة للنساء مع متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

وأوضح الباحثون أن ممارسة الرياضة لها فوائد عديدة، مشيرين إلى أنها تحسن المزاج وتقلل من القلق وتحسن الوظيفة الجنسية وتخفض الألم بين النساء اللاتى يعانين من اضطرابات هرمونية.

وتشمل أعراض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات التغيرات الجسدية غير السارة، بما فى ذلك النمو المفرط للشعر، حب الشباب، وفقدان الشعر، والسمنة، وتوزيع على الجسم بالجزء العلوى، وفقاً للدكتورة لوسيا ألفيس أستاذة الطب الجنسى.

وقالت الدكتورة كاثرين شريف، مديرة مركز رعاية للمرأة فى جامعة توماس جيفرسون فى فيلادلفيا، إن النساء يعانين من زيادة الوزن بطريقة شائعة بسبب الاضطراب المعروف باسم متلازمة تكيس المبايض، كما أنه مصدر لمشاكل الصحة العقلية التى يمكن أن تؤثر على الوظيفة الجنسية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه هى أول دراسة تظهر أن التدريبات الرياضية يمكن أن تحسن الحياة الجنسية لدى النساء البدينات مع متلازمة تكيس المبايض مقارنة مع النساء البدينات دون مرض تكيسات المبايض.

ويؤثر “PCOS” مرض تكيسات المبايض على 5 و 10 فى المئة من النساء فى سن الخصوبة، كما أن السبب غير معروف، ولكن يمكن أن يشمل عوامل وراثية، بسبب وجود فائض من الهرمونات "الذكورية"، والمعروفة باسم الاندروجين، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وفقاً للمعهد الوطنى الأمريكى لصحة الطفل والتنمية البشرية.

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مصر 365

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