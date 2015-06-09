دعوى نفقة بالقاهرة تتحول لإحداث عاهة مستديمة للزوج و3 سنوات سجن للزوجة

فقدت الزوجة صبرها بعد الوقوف أمام أروقة محكمة الأسرة بزنانيرى طوال 3 سنوات حتى تحصل على نفقة عادلة تكفى احتياجات أولادها الثلاثة، ولكن الزوج كان ينجح فى التهرب وإنكار دخله الحقيقى حتى يحرمها من حقوقها بعد زواج وتحملها كل عيوبه طوال 9 سنوات، فقدت الزوجة صبرها وتعدت عليه بالضرب ودخلت السجن تقضى عقوبة مدتها 3 سنوات.

وقالت الزوجة "سناء.ق" بدعوى النفقة التى كانت قد أقامتها ضد زوجها "سالم .ج" قبل دخولها السجن أمام محكمة الأسرة: طلقنى وتركنى بعد أن جعلنا نبيع كل ما نملك بسبب نزواته التى لا تنتهى وأصبحت معى 3 أولاد دون مصدر دخل.

وتابعت الزوجة: طلبت منه أن ينفق علينا لكن يبدو أن كل ما يهمه هو السيدات التى يخرج معهن ويضيع أموال ادخرناها طوال سنوات عليهن ويترك أولاده للجوع والحاجة، ذهبت للمحكمة لأحصل على حقى لكن حيلة زوجى كانت تجعله يتهرب من ذكر دخله الحقيقى ويدعى الفقر خلاف للواقع.

فيما قال محامى السجينة التى تقضى 3 سنوات خلف قضبان السجن: إن موكلته بعد أن تعبت من الانتظار ويئست فى إيجاد حل لمعاناة أبنائها ذهبت إلى الزوج وبعد خلاف بينهما ورفضه إعطائها حقها قامت الزوجة بضربه فى لحظة غضب فقد على إثرها عينه.