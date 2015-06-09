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"مكافحة المخدرات" تضبط "حموكشة" أخطر تاجر قبل ترويجه 3 كيلو حشيش

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"مكافحة المخدرات" تضبط "حموكشة" أخطر تاجر قبل ترويجه 3 كيلو حشيش "مكافحة المخدرات" تضبط "حموكشة" أخطر تاجر قبل ترويجه 3 كيلو حشيش
تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على "أحمد.د.ع "، 36 سنة، جزار، وشهرته "حموكشة داش" ومقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب والمحكوم عليه فى القضية رقم 4779/4429 لسنة 2013م جنايات السيدة زينب "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 26/6/2014م، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحريات، أن المتهم يتسم بالحيطة والحذر، وأنه يستعين بمجموعة من العناصر الإجرامية لمراقبة مكان مزاولة نشاطه الآثم.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم تتبعه عقب خروجه من منطقة سكنه مستقلاً السيارة رقم ب ج ص 249 ماركة نيسان سوداء "ملكه"، إلى أن تم القبض عليه بدائرة قسم شرطة المعادى، وعثر داخل السيارة على كمية من الحشيش المخدر، وزنت 3.250 كيلو، ومبلغ مالى 100.300 ألف جنيه.

وبمناقشته أقر بالحكم الصادر ضده واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، وتم إخطار اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365