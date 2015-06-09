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حملة مد فترة رئاسة السيسى: تقديم استمارات التوقيعات فى أول جلسة للبرلمان

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حملة مد فترة رئاسة السيسى: تقديم استمارات التوقيعات فى أول جلسة للبرلمان حملة مد فترة رئاسة السيسى: تقديم استمارات التوقيعات فى أول جلسة للبرلمان
قال ياسر التركى مؤسس الحملة الشعبية لمد فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة إن الحملة تسعى لجمع 40 مليون توقيع من المصريين سواء بالداخل أو الخارج لتقديمها فى أولى جلسات مجلس النواب المقبل على أن يكون المجلس له حق القبول والرفض لتلك التوقيعات.

وأشار التركى إلى أن الهدف من جمع التوقيعات والمطالبة بمد الفترة الرئاسية للمشير هو عدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة من خلال انتخابات رئاسية جديدة، بالإضافة إلى استكمال الخطوات والطريق الذى رسمه رئيس الجمهورية سواء على الصعيد الدولى أو المحلى.

وأشار التركى إلى أن الحملة هى تعبير من أبناء محافظة المنيا عن عميق حبهم وتقديرهم للرئيس وخطواته التى تهدف إلى الاستقرار وعودة الريادة فى ، وأوضح منسق الحمله أن الاعتذار الذى قدمه الرئيس للمحامين جعلنا نتمسك أكثر بهدفنا فى المطالبة بمد فترة رئاسته لأن الرئيس الذى يعتذر لشعبه يعلمنا كيفية الاحترام.

واستطرد التركى قائلا إن الحملة اتفقت على عدم قبول أى حزب أو تحالف انتخابى بالبرلمان المقبل، مشيرا إلى أن "الحملة شعبية نابعة عن مطلب جماهيرى وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مكاتب الحملة فى جميع المحافظات قريبا".

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مصر 365

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