حماية الطفولة والأمومة بالوادى الجديد تحذر من تشغيل الأطفال

قالت سمية خليل مقرر اللجنة الفرعية لحماية الأمومة والطفولة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى أمس الاثنين، إن اللجنة قد حذرت من تشغيل الأطفال دون السن فى أعمال لا تتناسب ومراحلهم العمرية، حيث تقوم اللجنة بالمرور على المناطق الحرفية والورش للتأكد من ذلك، مؤكدة أن اللجنة تقوم أيضا بالمرور على دور الحضانة الخاصة والتفتيش على مدى صلاحيتها لاستقبال الأطفال ورعايتهم ورصد أى مخالفات فى تلك الحضانات.

وأضافت سمية خليل أن اللجنة قد أصدرت عدة توصيات فى اجتماعها الذى عقد مؤخرا، والذى تضمن ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب والأندية الصيفية بمديرية التربية والتعليم فى احتواء الأطفال واستغلال أوقات فراغهم فى عمل مفيد بعيدا عن السلبيات وتخصيص قطعة أرض أو تخصيص أحد المبانى لإنشاء مؤسسة إيداعية خاصة واستثنائية، مشيرة إلى أن اللجنة الفرعية تتابع تنفيذ تلك التوصيات التى تم الاتفاق عليها بهدف ضمان حقوق الطفل والمرأة.