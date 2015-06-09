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اليوم.. ثقافة الطفل بالإسكندرية تنظم ورشة عمل بتشكيلات النحاس بالقبارى

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اليوم.. ثقافة الطفل بالإسكندرية تنظم ورشة عمل بتشكيلات النحاس بالقبارى اليوم.. ثقافة الطفل بالإسكندرية تنظم ورشة عمل بتشكيلات النحاس بالقبارى
تنظم ثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية ورشة فنية للأطفال بمناسبة الاستعداد لشهر رمضان الكريم وذلك فى الفترة من 9 حتى 11 يونيو الجارى ببيت ثقافة القبارى بالورديان فى تمام الساعة 11 صباحا.

وقال هانى حسن مدير عام الفرع أن الورشة تعقد بالتعاون مع بيت ثقافة القبارى وتتضمن عمل تشكيلات ووحدات زخرفية إسلامية بالضغط على النحاس وذلك للأطفال من سن 6 سنوات حتى 15 سنة.

وأضاف هانى حسن مدير عام الفرع أنه من المقرر أن تقوم بتدريب الأطفال الفنانة التشكيلية هبه حسن ويشرف عليها منى محمود مسئول ثقافة الطفل بالفرع.

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