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6 فوائد للبامية أبرزها علاج السكر والربو ومنع الإجهاض

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6 فوائد للبامية أبرزها علاج السكر والربو ومنع الإجهاض 6 فوائد للبامية أبرزها علاج السكر والربو ومنع الإجهاض
للبامية فوائد عديدة، حيث تستخدم فى العديد من المطابخ وأبرزها المطبخ المصرى ويصنع منها أشهى الأطباق اللذيذة، وكذلك تساعد البامية على تفتيح البشرة.

وهناك فوائد مذهلة أخرى للبامية، يكشف عنها الموقع الطبى “Health Food Star”، المحتص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، والتى تشمل:

1- البامية تحتوى على الألياف


>تحتوى البامية على الألياف الغنية، التى تحسن الهضم وتشفى الأمعاء، كما أنها تساعد بسهولة على التخلص من السموم الموجودة فى الأمعاء.

2- البامية تعالج مرض السكرى


>تساعد البامية على تقليل مستويات السكر فى الدم، حيث إنها تساعد على استقرار نسبة السكر فى الدم عن طريق تنظيم معدل امتصاص السكر.

3- البامية تمنع الإجهاض خلال الحمل


>البامية غنية بحمض الفوليك الذى يساعد فى نمو الجنين، ويمنع الإجهاض وعيوب الأنبوب العصبى للجنين.

4- البامية تقوى العظام


>البامية تقوى العظام وتمنع ترقق أو هشاشة العظام لأنها غنية بفيتامين K وحمض الفوليك، ما يعزز كثافة العظام.

5- البامية تمنع نوبات الربو


>لغناها بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين C وخصائص مضادة للالتهابات، تعتبر البامية أقوى خضراوات تمنع نوبات الربو.

وإضافة إلى ذلك تستخدم أوراق وأزهار البامية فى علاج الالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا.

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مصر 365