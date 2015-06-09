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لو ماتعرفش الهليون.. اتعرف عليه وعلى فوائده وأهمها تقوية الرغبة الجنسية

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لو ماتعرفش الهليون.. اتعرف عليه وعلى فوائده وأهمها تقوية الرغبة الجنسية لو ماتعرفش الهليون.. اتعرف عليه وعلى فوائده وأهمها تقوية الرغبة الجنسية
الهليون هو واحد من تلك الخضراوات غير المتوفرة بكثرة، حيث إنه يزدهر فى فصل الربيع فقط، وهذا يعطيه أفضلية خاصة، كما أن له العديد من الفوائد المهمة للصحة العامة.

وأوضح الخبراء أن خضراوات الربيع تعتبر أفضل الخضراوات فى الموسم للجميع، حيث إن الربيع يعتبر بمثابة عبارة "صباح الخير" بعد "النوم" فى الشتاء، كما أن كل ما يأتى فى الربيع يتميز بالرائحة العطرة والطعم المميز بالإضافة إلى أنه مغذٍ.

وأشار الخبراء إلى أن الهليون يمكن استهلاكه "خام"، ولكن لا يجب أن ننسى أننا نقوم بنظافته قبل القضمة الأولى، وإذا لم يكن لدينا الوقت لسلقه، يمكن أن يستهلك مع الوجبة الرئيسية كما الخبز.

وفيما يلي 7 فوائد صحية من الهليون، وفقًا للموقع الطبى الأمريكى “Health Food Place”، وتشمل:
>1.يخفض ضغط الدم
>2. يقوى القلب
>3. يحفز إنتاج الحليب للأمهات المرضعات
>4. مضاد للاكتئاب
>5. يوقف متلازمة التعب
>6. يخفض الكولسترول
>7. يمنع من التهابات المسالك البولية والمثانة.

وأوضح الخبراء أن الهيليون قادر على تحقيق التوازن بين مستويات الأنسولين فى الدم، ما يجعله واحدًا من أفضل الأطعمة لمنع مرض السكرى.

وأخيرًا، يعتبر الهليون محفزًا جنسيًا طبيعيًا، حيث إنه يزيد من الرغبة الجنسية لدى الأزواج.

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مصر 365