فيتامين B12 يحافظ على مخك ويحميك من الأنيميا والتعب

يعتبر فيتامين B12 من أكثر الفيتامينات التى يحتاجها الجسم، ويجب الحصول على ما يكفى منه على أساس يومى، وعدم تناوله هو خطأ فادح لأن B12 هو واحد من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، أننا نستهلك فيتامين C وننسى بقية الفيتامينات، مثل بيتا كاروتين، ليكوبين، فيتامين K، وفيتامين D وفيتامين E وخاصة فيتامين B12.

وأوضح الخبراء أيضًا أن نقص فيتامين B12 يحد من القدرة على التفكير بوضوح، كما أنه مهم جدًا لدينا ويحسن وظيفة التمثيل الغذائى والصحة.

يعتبر فيتامين B12 من أقوى الفيتامينات لكن الشىء المحزن هو أنه نادر جدًا فى المواد الغذائية كالخضراوات والفاكهة، لذلك يمكن الحصول عليه كمكمل غذائى حيث إنه يساعد على:

>• إنتاج خلايا الدم الحمراء

>• يحفز وظيفة الخلايا العصبية ويساعد على إنتاج مادة المايلين التى تسرع إرسال الأعصاب

>• يحافظ على الحمض النووى

وأضاف الخبراء أن نقص فيتامين B12، يسبب كوارث للجسم ومنها:

>التهيج، وفقر الدم، وتورم وتهيج فى الفم واللسان، والدوخة، والتعب، وألم، واختلال وظائف المخ لأن الخلايا العصبية لا يمكن أن تعمل بشكل صحيح بسبب نقص فيتامين B12، ما قد يؤدى إلى الخرف ومرض الزهايمر.