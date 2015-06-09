محافظ الشرقية يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان

افتتح الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، معرض مستلزمات شهر رمضان من السلع الغذائية والملابس، مساء أمس، والمقام على أرض نادى الشرقية الرياضى، وذلك لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية بمناسبة شهر رمضان المعظم بمشاركة من (العاشر من رمضان – بلبيس – الصالحية – الزقازيق – بعض شركات القطاع الخاص) بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالزقازيق.

وأكد المحافظ أن الأسعار فى المعرض أقل 25% من نظيرتها بالسوق لتخفيف العبء على كاهل المواطن ومساندة لمحدودى الدخل.

ونبه المحافظ على ضرورة وضع لافتات على كل جناح موضح عليها اسم الشركة وأسعار المنتجات للتيسير على المواطنين، وكلف رئيس مدينة الزقازيق وحى ثان بعمل لافتات وبنرات بجميع الأماكن المزدحمة بالمحافظة لتعريف المواطنين.

وشدد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير السيارات بجميع المراكز لنقل المواطنين الراغبين فى زيارة المعرض والتسوق.