بالصور.. باعة جائلون يعتدون على موظفى مدينة أسوان خلال حملة إزالة

شهد السوق السياحى بمنطقة الشواربى وسط مدينة أسوان، مساء، الاثنين، مشادات تطورت لاشتباكات بالأيدى بين موظفين الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وعدد من الباعة الجائلين، أثناء اعتراض حملة لإزالة الإشغالات، مما دفع عددا من البائعين الجائلين بالصعود "شبه عرايا" على سيارات الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وألقوا معدات وأدوات الإزالة، واعتدوا بالضرب على موظفين الوحدة المحلية، بالرغم من تواجد مجموعة من قوات الأمن برئاسة اللواء أحمد صالح مساعد مدير أمن أسوان.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما خرج اللواء محمد عاطف رئيس مدينة ومركز أسوان، برفقة عدد من العاملين بالوحدة المحلية، فى حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالسوق السياحى بمنطقة الشواربى وسط مدينة أسوان، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان وأثناء قيام الحملة بأعمالها فى السوق السياحى، اعترضهم مجموعة من البائعين الجائلين واصطفوا أمام سيارات الأمن رافضين استمرار حملة الإزالة، وصعد عدد من الباعة على سيارات حملة الإزالة وخلعوا ملابسهم فى وضع "شبه عرايا" وألقوا معدات وأدوات الإزالة، واعتدوا بالضرب على موظفين الوحدة المحلية، وسط حالة من الهرج بمنطقة السوق السياحى، نظراً لتواجد عدد من قوات الأمن يترأسهم اللواء أحمد صالح مساعد مدير أمن أسوان، رافضين التعامل بالقوة مع سيطرة الباعة الجائلين.

ومن جانبه، أجرى اللواء محمد عاطف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اتصالاً هاتفياً باللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، وطالبه بالتدخل عن طريق تعزيز قوات الأمن بضباط إدارة البحث الجنائى لإلقاء القبض على الباعة المتسببين فى الواقعة.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية بإشراف العميد خالد الشاذلى رئيس إدارة البحث الجنائى، وبرئاسة الرائد أحمد خلف الله رئيس مباحث قسم أول أسوان، وألقت القبض على ثلاثة من الباعة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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1- مشادات بين الباعة الجائلين أثناء حملة إزالة بالسوق السياحى بأسوان



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2- مساعد مدير أمن أسوان أثناء حديثه مع الباعة بالسوق السياحى



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3- حالة من الهرج فى السوق السياحى بسبب حملة الإزالة



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4- قوات الأمن تنظم الشارع بعد فشل حملة الإزالة



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5- قوات الأمن تتمركز خارج السوق السياحى



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6- غضب رئيس مدينة أسوان بسبب اعتداء الباعة على الموظفين