عبده أميناً للهندسة والسبعاوى للعلوم والثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمس الاثنين، أنه أصدر قراراً بتكليف كل من فوزى محمد عبده أمينا لكلية الهندسة، ومحمد عبد السلام السبعاوى أمينا لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

وأشار القمرى إلى أن التكليف جاء بناء على ترشيحات اللجنة الدائمة المشكلة لاختيار الوظائف الإشرافية بالجامعة، لضمان اختيار أفضل الكوادر والأنسب لتولى المناصب الإدارية والإشرافية، فى ظل المتغيرات والتحديات التى تشهدها الجامعة.

وأضاف القمرى أن الجامعة تسير نحو تطور علمى وأكاديمى، بالإضافة إلى التطور الإدارى من خلال الاختيار المتميز الذى يعتمد على الكفاءات والمهارات والأفكار غير التقليدية.. كما أشار القمرى إلى أهمية الجهود المبذولة من قبل الجامعة من أجل مواكبة متطلبات مرحلة التطوير فى مختلف المجالات.