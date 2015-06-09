أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عبده أميناً للهندسة والسبعاوى للعلوم والثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ

Google+ Print
عبده أميناً للهندسة والسبعاوى للعلوم والثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ عبده أميناً للهندسة والسبعاوى للعلوم والثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ
أكد الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمس الاثنين، أنه أصدر قراراً بتكليف كل من فوزى محمد عبده أمينا لكلية الهندسة، ومحمد عبد السلام السبعاوى أمينا لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

وأشار القمرى إلى أن التكليف جاء بناء على ترشيحات اللجنة الدائمة المشكلة لاختيار الوظائف الإشرافية بالجامعة، لضمان اختيار أفضل الكوادر والأنسب لتولى المناصب الإدارية والإشرافية، فى ظل المتغيرات والتحديات التى تشهدها الجامعة.

وأضاف القمرى أن الجامعة تسير نحو تطور علمى وأكاديمى، بالإضافة إلى التطور الإدارى من خلال الاختيار المتميز الذى يعتمد على الكفاءات والمهارات والأفكار غير التقليدية.. كما أشار القمرى إلى أهمية الجهود المبذولة من قبل الجامعة من أجل مواكبة متطلبات مرحلة التطوير فى مختلف المجالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365