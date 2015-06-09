استجابة لـ"اليوم السابع"..عودة المياه بشبرا الخيمة بعد انقطاعها 24 ساعة

فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" عن انقطاع المياة فى شبرا الخيمة قامت شركة مياه الشرب بإعادة المياه بعد انقطاعها لمدة 24 ساعة متواصلة بمنطقة أرض الجنينة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكان "اليوم السابع" قد نشر تقريرا بعنوان "انقطاع المياه بشبرا الخيمة لمدة 24 ساعة بسبب عطل مفاجئ"، وأكد حمدى ثابت مدير شركة مياه شبرا الخيمة لـ"اليوم السابع" أن سبب انقطاع المياه كان عطلا مفاجئا بعد كسر ماسورة صرف صحى وتم إصلاحها وعادت المياه بشكل طبيعى للمنطقة.

انقطاع المياه بشبرا الخيمة لمدة 24 ساعة بسبب عطل مفاجئ

http://www.youm7.com/story/2015/6/8/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6/2216140#.VXV4tdKqqko

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