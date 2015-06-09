طيران التحالف العربى يقصف وزارة الدفاع ومواقع للحوثيين بصنعاء

شن طيران التحالف العربى بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء عدة غارات جوية على عدة مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية فى العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون ، إن غارات عنيفة شنها طيران التحالف على مقر وزارة الدفاع ومجمع العرضى الواقع فى باب اليمن وسط العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر ان عدد من المنازل القريبة من محيط الوزارة تضررت كما هرعت سيارات الإسعاف الى الموقع لنقل المصابين، مشيرة إلى تضرر عدد من مبانى صنعاء القديمة.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يستهدف بها طيران التحالف موقع وزارة الدفاع منذ بدء عملياته فى اليمن منذ اكثر من شهرين.

وقالت مصادر محلية أخرى إن الطيران استهدف منزل الشيخ نعمان دويد احد ابرز الموالين للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى شارع مجاهد بجوار كلية الشرطة وسط صنعاء.

كما قصف الطيران المدرسة الفنية وسط العاصمة، حيث سمع دوى انفجارات عنيفة وشوهدت أعمدة الدخان وهى تتصاعد بكثافة.