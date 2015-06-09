إيران تسلب الأحوازيين رواتبهم ومدخراتهم وترسلها إلى «الحوثيين»

كشف حسن راضي رئيس المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية عن معلومات تحصلوا عليها من مصادر في الأحواز تفيد بأن النظام الإيراني لجأ إلى قطع رواتب العمال المتقاعدين الأحوازيين ومصادرة إيرادات صندوقهم الادخاري, مشيرا في حديث ل"الرياض" بأن مسؤولين في الحكومة الإيرانية بينوا بأن رواتب العمال وجميع المكافآت من الحبوب والأرز وغيرها ترسل إلى "الحوثيين" في اليمن وذلك نكاية بهم لدعمهم للعمليات التي تقودها قوات التحالف لإعادة الشرعية إلى الدولة اليمنية.

وأوضح راضي بأن سلطات الاحتلال الفارسي عممت قرارا سريا يمنع المزارعين الأحوازيين من الزراعة في فصل الصيف هذا بحجة ظروف الجفاف الشديدة وشح المياه في نهر "كارون، والكرخة، وهنديان، والجراحي" الواقعة في الأحواز.

وقال إن هذا القرار الإجرامي هو دليل جلي على استهداف العرب بشكل خاص، حيث لم يمنع المزارعين في المناطق التي يقطنها الفرس على ضفاف نهر "الدز" في القنيطرة "دزفول و أطرافها" وهي محاولة أخرى لمحاربة الشعب العربي الأحوازي والضغط عليه من أجل تحقيق أهداف احتلالية في تهجير العرب من مناطقهم في إطار تغيير ديموغرافية المنطقة العربية التي هي من أبرز سمات سياسات السلطات الإيرانية في الأحواز المحتلة، إلى جانب سياسة التفريس والإرهاب وغيرها من السياسات اليومية التي تستهدف الإنسان والأرض والأحوازيين.