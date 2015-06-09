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جمعية (كفيف) ومجموعة الطيار تزفان 40 عريسا.. غداً

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جمعية (كفيف) ومجموعة الطيار تزفان 40 عريسا.. غداً جمعية (كفيف) ومجموعة الطيار تزفان 40 عريسا.. غداً

    ‏تزف جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) غدا الأربعاء، وضمن جهودها في خدمة ذوي الإعاقة البصرية 40 عريسا جديدا ضمن برنامج (ذرية) والذي جاء بدعم من مجموعة الطيار القابضة، وذلك بقاعة مكارم بفندق ماريوت.

وسيشارك العرسان في هذه المناسبة كلا من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية مشوح بن عبدالرحمن الحوشان، وعضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر بن علي الموسى، ونائب رئيس مجموعة الطيار القابضة والعضو المنتدب الدكتور ناصر بن عقيل الطيار.

ذكر ذلك مدير خدمات المستفيدين بالجمعية والمشرف على البرنامج سلمان بن ظافر الشهري ، موضحاً أن مجموع الدعم المقدم للعرسان بلغ 800.000 ريال بواقع 20.000 ريال لكل مستفيد، موضحا أن هذا الدعم أتاح تغطية برنامج ذرية الرابع والخامس والسادس والسابع.

من جانبه ثمن مدير عام الجمعية محمد بن سليمان الشويمان لمجموعة الطيار دعمها السخي للبرنامج مشيراً إلى أن الجمعية تسعى جاهدة من خلال برامجها المتنوعة إلى تلمس احتياجات أعضائها، وتقديم الخدمات اللازمة لهم ما أمكن ذلك.

إلى ذلك قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر بن علي الموسى تهانيه للعرسان، معربا عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة الطيار على دعمها المتواصل للجمعية، مهيباً في الوقت نفسه برجال الأعمال والموسرين لتقديم الدعم للجمعية حتى تستطيع القيام برسالتها، وتحقيق أهدافها لخدمة أعضائها المكفوفين من الجنسين.

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