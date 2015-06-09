أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين: 21.9 مليون مواطن حصلوا على البطاقات الذكية

Google+ Print
وزير التموين: 21.9 مليون مواطن حصلوا على البطاقات الذكية وزير التموين: 21.9 مليون مواطن حصلوا على البطاقات الذكية
قال الدكتور خالد حنفى، وزير ، إنه تم استخراج البطاقات الزكية للتموين لـ 21.9 مليون مواطن، موضحا أنه يتبقى 50 ألف مواطن لم يتم استخراج بطاقات ذكية لهم من المستهدف وهو 22 مليون مواطن.

وأضاف حنفى خلال برنامج "البيت بيتك" على قناة صدى البلد، أن الــ50 ألف الذين لم يستخرج لهم البطاقات الزكية سوف يتم استخراج البطاقات لهم قبل حلول شهر رمضان، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتنيقة قاعدة البيانات من المتوفين واستبعادهم من حق الانتفاع بالسلع التموينية وإعادة فلترة البطاقات مرة أخرى حتى يصل الدعم للسلع التموينية لمستحقيه، مشيرا إلى وجود أشخاص لا يستحقون هذا الدعم لهم بطاقات تموينية وعلى هذا تقوم الوزارة الآن بتنقية قاعدة البيانات وحذف أى شخص لا يستحق الحصول على الدعم .


>الصندوق الاجتماعى والقابضة للمواد الغذائية يقيمان معرض "أهلا رمضان"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة