وزير التموين: 21.9 مليون مواطن حصلوا على البطاقات الذكية

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، إنه تم استخراج البطاقات الزكية للتموين لـ 21.9 مليون مواطن، موضحا أنه يتبقى 50 ألف مواطن لم يتم استخراج بطاقات ذكية لهم من المستهدف وهو 22 مليون مواطن.

وأضاف حنفى خلال برنامج "البيت بيتك" على قناة صدى البلد، أن الــ50 ألف الذين لم يستخرج لهم البطاقات الزكية سوف يتم استخراج البطاقات لهم قبل حلول شهر رمضان، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتنيقة قاعدة البيانات من المتوفين واستبعادهم من حق الانتفاع بالسلع التموينية وإعادة فلترة البطاقات مرة أخرى حتى يصل الدعم للسلع التموينية لمستحقيه، مشيرا إلى وجود أشخاص لا يستحقون هذا الدعم لهم بطاقات تموينية وعلى هذا تقوم الوزارة الآن بتنقية قاعدة البيانات وحذف أى شخص لا يستحق الحصول على الدعم .

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