سعد الدين إبراهيم: علاقتى بقطر ليست جيدة والشيخة موزة "زعلانة منى"

أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن أن علاقته بقطر ليست جيدة فى الوقت الحالى، قائلا "أنا علاقتى بقطر ليست على ما يرام، والشيخة موزة زعلانة منى".

وأكد "سعد الدين" فى حواره ببرنامج "القاهرة اليوم" مع عمرو أديب، على قناة اليوم، مساء الاثنين، أن قطر تحاول أن تطبع العلاقات مع مصر، وأن الشيخ تميم أمير قطر حاول فى كل مناسبة له أن يظهر مودة وحسن نية مع مصر، منوها إلى أن الرئيس السيسى أيضا لم يقل كلمة نابية عن قطر.

وعن العلاقات مع أمريكا، قال سعد الدين إبراهيم، إن الرئيس يقوم بعمل الحد الامثل فى العلاقة مع أمريكا وفتح علاقات مع قوى أخرى، الأمر الذى أحدث حالة توازن فى العلاقات الخارجية، مؤكد أن البعد عن الأمريكان ليس فيه خطورة ولكن لا يستحب فعل ذلك.

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