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الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق مصنع إسفنج بلبيس

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الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق مصنع إسفنج بلبيس الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق مصنع إسفنج بلبيس
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، قبل قليل، من السيطرة على حريق هائل بمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس، حيث تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ، وجارى حاليا عملية التبريد، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، فيما التهمت النيران كمية كبيرة من محتويات المصنع وجارى تشكيل لجنة لحصر التلفيات.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد نشوب حريق هائل بمصنع اسفنج بالمنطقة الصناعية بلبيس .


>- حريق هائل بمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية بلبيس بالشرقية

- الحماية المدنية تدفع بـ7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع إسفنج بلبيس

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