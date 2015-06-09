رئيس الوزراء: نعمل على توفير حياة كريمة لسكان العشوائيات

أشاد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفال بالانتهاء من المرحلة الأولى للعشوائيات بمدينة السلام بـ"مؤسسة معا"، وأكدا أنه معبر عن هدفها فى الوقت الحالى، خاصة أن مصر بحاجة إلى التعاون والتكاتف معا للشعور بالسعادة الحقيقية التى تكمن فى مساعدة الآخرين.

وأكد أن الحكومة تعمل مع سكان العشوائيات لتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى ما حدث فى إندونيسيا من توافر وحدات سكنية بسيطة للسكان المحتاجين إلى مأوى.

وشدد على أن الحكومة لن ترك ساكنى العشوائيات، مضيفا: "نحن فى مرحلة صعبة لابد من تفهمها، وأكبر دليل على ذلك وجود وزارة للتطوير الحضرى والعشوائيات".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم إنشاء نواد رياضية للشباب بعد تخصيص محافظ القاهرة قطعة الأرض الخاصة بها.

وأشار إلى الانتهاء مركز شباب الجزيرة والذى كان حلمًا تم تحقيقه خلال عام ويضم 150 ألف مشترك.