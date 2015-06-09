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صاحب فاتورة الـ85 ألف جنيه: "ليه مشغل مفاعل نووى".. و"الكهرباء": خطأ بشرى

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صاحب فاتورة الـ85 ألف جنيه: "ليه مشغل مفاعل نووى".. و"الكهرباء": خطأ بشرى صاحب فاتورة الـ85 ألف جنيه: "ليه مشغل مفاعل نووى".. و"الكهرباء": خطأ بشرى
قال المواطن محمود السكرى، صاحب المحل الذى صدرت له فاتورة كهرباء بـ85 ألف جنيه، إنه أصيب بحالة من الصدمة عندما أخبره محصل الكهرباء أن الفاتورة الشهرية لمحله بلغت 85 ألفا و411 جنيها و70 قرشا.

وأوضح "السكرى": "أنا من قرية تابعة للمنصورة وشركة الكهرباء بتطالبنى بـ85 ألف جنيه والمحصل عاوزها علشان كهرباء شهر واحد لمحل 2 متر فى 2 متر.. ليه مشغل مفعل نووى ولا بودى كهرباء لغزة".

وأضاف، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم2"، أنه شاب جامعى ويعمل ليل نهار كى يستطيع الإنفاق على نفسه، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأول التى تكون فاتورة الكهرباء بهذا الشكل بل دائماً ما تكون مرتفعة، وذكر قائلاً: "أنا هنتحر.. الموضوع صعب على.. وكل ما تيجى الفاتورة عالية أروح الشركة واتعامل معاملة وحشة.. الجهاز الإدارى أصابته الكهولة".

من جانبه قال محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، خلال اتصال مشترك فى البرنامج، أن ما حدث خطأ بشرى جارى تصحيحه.`

مفاجأة.. فاتورة كهرباء لمواطن بالدقهلية بقيمة 85 ألف جنيه
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