خبير روسى: المناورات مع مصر هدفها مقاومة "داعش" بقوة مشتركة من البلدين

أكد الخبير العسكرى الروسى ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطنى" الروسية إيجور كوروتشينكو، أن المناورات البحرية التى تجرى بين مصر وروسيا تشير إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكرى بين موسكو والقاهرة، مؤكدا أن هذه المناورات هدفها مقاومة خطر داعش واحتمالية الاستخدام المشترك للجيش الروسى والمصرى.

وأوضح الخبير الروسى لوكالة "نوفستى" الروسية أنه للمرة الأولى فى العقود الأخيرة، على وجه الدقة منذ عام 1973، تجرى مصر وروسيا مناورات عسكرية مشتركة وهذا يدل على أن "علاقاتنا تتطور بشكل ديناميكى، ولدينا فهم مشترك حول التهديدات والاستعداد لمواجهة هذه التهديدات معا".

ووفقا للخبير الروسى فإن الهدف من المناورات المشتركة وجود خططا ملموسة لتعاون عسكرى محتمل.

وأضاف كوروتشينكو أن مصر تتواجد فى منطقة خطرة، وفرص توسع تنظيم "داعش" الإرهابى يهددها بشكل مباشر. كما أنه يحمل خطرا بالنسبة لروسيا. وهدف هذه المناورات هى المواءمة، حيث قد يكون هناك حاجة لاستخدام القوات المسلحة المصرية والروسية فى عمليات عسكرية مشتركة، موضحا أن هذا مجرد مؤشر واحد من مؤشرات مستوى جديد من التعاون بين موسكو والقاهرة.

وأكد الخبير الروسى أنه من الممكن أن تجرى مصر وروسيا مناورات برية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

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http://www.youm7.com/story/2015/6/8/%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-/2216670#.VXYa98-qqko