Chance Eau Vive عطر جديد من شانيل Chanel

تكشف شانيلCHANEL الستار عن نسخة جديدة من عطرها جالب الحظ، في إصدار حيويّ نشيط باندفاعة كبرى من الطاقة: "شانس أو فيف" CHANCE EAU VIVE.

CHANCE EAU VIVE إحساس بالطاقّة

"شانس أو فيف" CHANCE EAU VIVE هو العطر الأحدث بين مجموعة عطور شانس CHANCE ، وهو الإصدار الأوّل من ترجمة صانع العطور أوليفييه بولدج الذي عمل مع مختبر عطور شانيل CHANEL لابتكار هذا العطر.

ويعصف هذا الابتكار بزخم كبير، كمثل الطاقة الكبرى التي تدفع أولئك الذين يولدون تحت نجمة محظوظة. وأما الحيويّة التي ينشؤها فليست بعابرة، بل هي مصدر للطاقة التي لا تنضب.

"شانس أو فيف" CHANCE EAU VIVE هو تركيز بالطاقة التي تفيض من اللحظة الأولى. ويمنحه "الجريب فروت"، الموجود أصلاً في تركيبة العطر الأول "شانس" CHANCE، لمسة من المرارة المفاجئة. وهذه النفحات لا تطيل البقاء عادة، ولكنها مع هذا العطر تستقر على البشرة بثبات لتنبض بتناغم مع برتقال "الجريب فروت" الماوردي. وتحدّد الحمضيات على الفور نفحات العطر النضرة والحيويّة. وثمّ، وبشكل تدريجيّ، يكشف العطر عن رائحة الياسمين والمسك الأبيض، التي تلعب دوراً أساسيّاً في مجموعة عطر شانس CHANCE، قبل أن يتلفّح نجيل الهند الطازج بنفحات من تناغمات شجر الأرز- وزهرة السوسن، وكأنه يردد من بعيد أصداء الجريب فروت.

ويحملك عطر "شانس أو فيف" CHANCE EAU VIVE في تفجّر ينشّط الحواس ويحفّزها. فإن لم تلُح أمامك الفرصة، عليك ببساطة أن تبحث عنها بنفسك ...