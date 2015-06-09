حبس "سمكة" لاتهامها بالاتجار فى المخدرات أمام منزلها بالقليوبية

أمر محمد عبد المؤمن وكيل أول نيابة طوخ بحبس "ربة منزل" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببيع المخدرات أمام منزلها فى مدينة طوخ بالقليوبية .

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه معلومات من المصادر السرية عن قيام المتهمة "زينب م " – 50 سنة – "ربة منزل" وشهرتها "سمكة" بالاتجار فى المواد المخدرة بشكل علنى وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات .

تم استئذان النيابة العامة وبإعداد كمين لضبط المتهمة تمكن النقيب أحمد أبو غنيمة معاون مباحث مركز شرطة طوخ من القبض عليها أمام منزلها وبحوزتها 20 لفافة بانجو ومبلغ مالى 80 جنيها وتليفون محمول.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 8797 لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق تمهيدا لإحالتها للمحاكمة .