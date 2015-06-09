أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس "سمكة" لاتهامها بالاتجار فى المخدرات أمام منزلها بالقليوبية

Google+ Print
حبس "سمكة" لاتهامها بالاتجار فى المخدرات أمام منزلها بالقليوبية حبس "سمكة" لاتهامها بالاتجار فى المخدرات أمام منزلها بالقليوبية
أمر محمد عبد المؤمن وكيل أول نيابة طوخ بحبس "ربة منزل" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببيع المخدرات أمام منزلها فى مدينة طوخ بالقليوبية .

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه معلومات من المصادر السرية عن قيام المتهمة "زينب م " – 50 سنة – "ربة منزل" وشهرتها "سمكة" بالاتجار فى المواد المخدرة بشكل علنى وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات .

تم استئذان النيابة العامة وبإعداد كمين لضبط المتهمة تمكن النقيب أحمد أبو غنيمة معاون مباحث مركز شرطة طوخ من القبض عليها أمام منزلها وبحوزتها 20 لفافة بانجو ومبلغ مالى 80 جنيها وتليفون محمول.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 8797 لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق تمهيدا لإحالتها للمحاكمة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365