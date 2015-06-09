إصابة قائد دراجة بخارية دهسته سيارة طائشة وفرت هاربة ببنى سويف

صدمت سيارة طائشة، مساء الاثنين، دراجة بخارية وأصابت قائدها وفرت هاربة بمدينة بنى سويف.

تلقى اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف بلاغا من العقيد ياسر عبدالهادى وكيل إدارة النجدة يفيد قيام سائق سيارة لانسر فضى اللون، بدهس "حاتم.ع.م"، محام، قائد الدراجة البخارية و س أ 7564، بعدما قطعت الطريق العام فجأة بمنطقة أرض الحرية بمدينة بنى سويف، وفرت هاربة ما أحدث به إصابات سطحية وتم إجراء الإسعافات الاولية له.

وتقوم الآن إدارة مرور بنى سويف بالتعاون مع قسم شرطة بنى سويف بالبحث عن السيارة وضبط سائقها.