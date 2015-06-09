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أمن مطرح يضبط إخوانية تطلق بالونات مدون عليها شعارات مناهضة للحكم

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أمن مطرح يضبط إخوانية تطلق بالونات مدون عليها شعارات مناهضة للحكم أمن مطرح يضبط إخوانية تطلق بالونات مدون عليها شعارات مناهضة للحكم
أعلنت مديرية أمن مطروح، فى بيان صحفى منذ قليل، عن إلقاء القبض على سيدة من الإسكندرية أثناء تواجدها على الكورنيش خلف مديرية الأمن، لقيامها بإطلاق بالونات فى الهواء مناهضة لنظام الحكم.

وقد ورد لقسم شرطة مطروح المذكرة المحررة بمعرفة أحد عناصر الشرطة من قوة إدارة البحث الجنائى بالمديرية، تفيد بأنه أثناء تواجده بالخدمة المعين بها (تأمين خلف المديرية) تمكن من ضبط أسماء ع إ (30 سنة) ربة منزل مقيمة سموحة - سيدى جابر - الإسكندرية، ولها عنوان آخر منطقة الفيروز مطروح أثناء عقدها مجموعة من البالونات الهوائية مدون عليها عبارات مسيئة ضد الحكم.

كما ضبط بحوزتها 74 بالونة أخرى مختلفة الألوان وعدد 2 بالونة صفراء اللون مدون عليها ذات العبارات، وقلم عريض أسود اللون تستخدمه فى الكتابة على البالونات.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات، وتم التنسيق مع فرعى الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365